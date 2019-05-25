ترامب يدعو إلى استثمار يابانى أكبر فى أمريكا

حث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت، قادة الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم فى الولايات المتحدة وقال إن اليابان لديها فائض تجارى كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.
ووصل ترامب إلى اليابان فى وقت سابق اليوم فى زيارة دولة.
وقال لكبار مديرى الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار فى الولايات المتحدة من الوقت الحالى.
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