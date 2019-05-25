أصغر أميرة بريطانية تبدأ مشوارها الدراسى سبتمبر المقبل

أعلن قصر كينزنجتون، أن الأميرة البريطانية شارلوت، البالغة 4 سنوات ، وتحتل الترتيب الـ4 في ولاية العرش، ستبدأ مشوارها التعليمي سبتمبر المقبل في مدرسة توماس باترسي وهى المدرسة التي يرتادها شقيقها الأمير جورج منذ 2017.

وتعد الأميرة شارلوت ثاني أبناء دوق ودوقة كمبردج وليام وكيت، وهي بذلك ابنة حفيد الملكة إليزابيث.

وقال مدير المدرسة سايمون أومالي في بيان: "نحن سعداء بأن دوق ودوقة كمبردج قررا انضمام الأميرة شارلوت لشقيقها الأكبر الأمير جورج في توماس باترسي".

وتضم مدرسة توماس باترسي 560 تلميذاً وتلميذة بين سن الـ4 والـ13 وتبلغ المصروفات السنويّة في أول سنة دراسية نحو 19 ألف جنيه إسترليني (24 ألف دولار).