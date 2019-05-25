وزير الدفاع اليمنى: المؤسسة العسكرية هى الضامن لصد مخططات الإرهاب المعادية للعرب

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن المؤسسة العسكرية هي الضامن لصد جميع المخططات الإرهابية المعادية للعرب ولاستكمال مواجهة المليشيا الحوثية وحماية مكتسبات الثورة ومواجهة مشاريع العنف والتطرف والإرهاب، فنحن تخوض معركتين متزامنتين في مواجهة مليشيا الانقلاب في مختلف الجبهات، ومعركة أخرى تتمثل في جهود إعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية على أسس وطنية.

وأكد "المقدشي" على المضي نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية في ظروف استثنائية وزمن قياسي، بعد أن سيطر الانقلابيون على مقدرات الوطن ومن بينها مقدرات القوات المسلحة، والتصدي لكل المشاريع التخريبية التي تستهدف وحدة وهوية الوطن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعرقلة عملية الانتقال لبناء دولته ومستقبله، وأنها السبيل الآمن لاستعادة وتحقيق أمن واستقرار اليمن وأمن جيرانه، وصد المخططات المعادية للعرب والعروبة وإفشال المحاولات الرامية للعبث باستقرار المنطقة، وتهديد أمن خطوط الملاحة والمصالح الدولية".

كما أشاد بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في فضح المليشيا الحوثية الانقلابية، وكشف جرائمها وانتهاكاتها ونقل الحقائق للرأي العام والدولي، وشدد على ضرورة تكامل الجبهتين العسكرية والإعلامية، وتنسيق وتوحيد الجهود الإعلامية وترشيد الخطاب وتوجيه الاهتمامات نحو المعركة الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.

ومن جهة أخرى جدد وزير الدفاع الدعوة لجميع أبناء الشعب بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم لمزيد من الالتفاف حول القيادة الشرعية ومساندة الجيش الوطني والاصطفاف تحت مظلة المشروع الوطني.