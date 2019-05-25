بركان آغونغ في بالي الإندونيسية يعاود ثورانه

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة آثار الكوارث في إندونيسيا، إن اندلاع البركان استمر 4 دقائق و30 ثانية، ونفث الحمم والصخور الملتهبة لمسافة نحو ثلاثة كيلومترات.
وشهدت 9 قرى سقوط الرماد البركاني الكثيف، لكن الوكالة قالت إنها لم ترفع مستوى التأهب، مشيرة إلى استمرار منع المواطنين والسياح من الاقتراب لأقل من 4 كيلومترات حول الفوهة.
وقال المتحدث باسم الوكالة سوبوتو بورو نوغروهو، إنه لم تكن هناك ضرورة لإجلاء سكان المناطق المحاذية للبركان.
وذكر المتحدث باسم مطار بالي إحسان الرحيم، أنه تم إلغاء 9 رحلات جوية بين بالي وأستراليا مساء وأن 6 رحلات مؤجلة لشركتي "كانتاس" و"فيرجن" أستراليا سيتم تسييرها.
يذكر أن بركان آغونغ عاود نشاطه عام 2017 بعد أكثر من نصف قرن من الركود، بعد ثوران كبير في عام 1963.
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