قوى الحرية: الأحزاب المشاركة مع الإنقاذ لا مكان لها في صفوف الثوار

صوب القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج انتقادات حادة لحزب المؤتمر الوطني الشعبي والقوى السياسية الأخرى التي كانت مشاركة مع الإنقاذ حتى صباح يوم الثورة ، وقال : هذه القوة لا مكان لها في صفوف الثوار .

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وأكد ساطع خلال حديثه في ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات أن المؤتمر الشعبي أختار أن يقصي نفسه حينما تحدث أمينه العام أنهم سيكونون في مركب واحد مع المؤتمر الوطني حتى وإن غرق هذا المركب .

وشدد ساطع على أن تحالف الحرية والتغيير يمثل أكبر تحالف منذ الاستقلال ويشمل نحو 70 حزباً سياسياً وعدداً من منظومات المجتمع المدني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)