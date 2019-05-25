حميدتي و مخالفة الشرعية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقوف السودان مع السعودية ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية والحوثية والاستعداد للدفاع عن أرض “الحرمين”، وقال إن القوات السودانية ستظل باقية في السعودية واليمن وستقاتل حتى تتحقق الأهداف كافة.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يزور المملكة العربية السعودية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة. حيث جرى في الاجتماع بحث سبل التعاون بين البلدين.

وجاءت الزيارة بغرض تقديم الشكر للسعودية على موقفها مع السودان ودعمها للمجلس العسكري في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، لما قدمته المملكة من دعم اقتصادي فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهة في الوصول إلى حل سريع للمشكلات العالقة .

شبكة الشروق

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تصريحات غير متناسبة مع التغيير الذي حدث بالبلد واطاح بالطاغية وقد قال العسكر يوم أن جاءوا أنهم يريدون للسودان حكما متزنا بعيدا عن المحاور والاستقطاب والاستقطاب المضاد ، ورفعوا شعارهم أنهم يعتزمون الوقوف على مسافة واحدة من الجميع فهل هذا الكلام الذي صدر عن السيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يلتقي مع هذه الشعارات التي رفعت ؟ قطعا لا فالفريق حميدتي بقوله هذا إنما يصنف نفسه ليس فقط ضمن محور معين وانما ضد المحور الآخر صراحة وكلامه هذا يمكن اعتباره بمثابة إعلان حرب وسيقود الأوضاع الى مزيد من التأزيم ولن يساعد في الوصول إلى حلول مرضية للناس في هذا البلد في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها ، ولابد أن يعرف الفريق حميدتي ومن بتبني رأيه (من قاصري النظر وغير المدركين لابعاد كلامهم) أنهم غير مفوضين للحديث باسم الشعب السوداني في قضية خلافية كبيرة كمسألة الزج بالجنود السودانيين في أتون حرب خارج البلد في مخالفة للدستور الذي يمنع اشتراك قوات سودانية في حرب خارج البلد إلا بموافقة البرلمان وهذا ما لم يحدث في النظام البائد ، وهذه السلطة الموجودة الآن ويمثل الفريق حميدتي الرجل الثاني فيها فإنها ليست منتخبة ولا تم التوافق عليها ، وحميدتي لايملك حقا يخوله إطلاق مثل هذه التصريحات ، وهاهم الثوار في ساحات الاعتصام يستمعون الى الفريق حميدتي بشي من الاستغراب وهو يقرر في أمر حيوي كهذا والواقع أن أصواتا كثيرة نادت من داخل الاعتصام ومن مناطق أخرى وملأت مواقع التواصل الاجتماعي منددة باستمرار جندنا في اليمن فمن أين اكتسبت ياحميدتي الشرعية التي تعطيك حق ان تقول هذا الكلام الذي لا يرتضيه الشارع ؟.