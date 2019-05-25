بالاستقلالية والندية نكسب يا دكتور

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كتب الناشط المعروف دكتور اليسع عبد القادر التالي :

لن تقوم للبلد قائمة ما لم نغير في عمق علاقتنا الخارجية خاصة على الصعيد الاستراتيجي، فيجب أن نتجه في شراكات حقيقية وذات بعد إستراتيجي ومباشر مع الإتحاد الأوربي ودول الترويكا “أمريكا بريطانيا النرويج” وكندا، ولاحقا التفكير في الإنضمام إلى الكمنوليث، كل ذلك دون وسطاء إقليميين “كفلاء”، فلنا من الكفاءات ما يمكننا من تلك العلاقات.

وهذا الأمر ينبغي أن يكون قيد نظرنا جميعاً، ويجب أن يكون محور نقاشنا، ونقيم حوله الورش والجدل والعصف الذهني، فواجبنا التحرر من السير على طريق الساسة والنخب الذين انجزوا الاستقلال، إذ اتضح خطأهم فيما يخص البعد الاستراتيجي للعلاقات الإقليمية والدولية، وآن الأوآن لتصحيح هذا الخطأ.

انتهى كلام الرجل .

ومن حيث المبدأ نتفق معه في ضرورة أن يعمل الكل على إقامة علاقات خارجية متوازنة وتقول يلزم أن تتم الإشارة في هذا الباب إلى أن لعلاقاتنا الخارجية مبادئ تحكمها فهي تقوم على مناصرة المظلوم ومعاونة الضعيف والوقوف بوجه الاستكبار العالمي والطغيان الإقليمي ومناهضتهما وصولا إلى إرساء قيم الحق والحرية والعدالة ، ونحن نناقش هذا الأمر يلزم أن نقول إن علاقتنا يجب ان تكون متوازنه مع الجميع دون تمحور في حلف معين ، وهذا الاتزان الذي ندعو إليه قد يلتقي مع فكرة دكتور اليسع التي عبر عنها بالشراكة الاستراتيجية مع الأوروبيين ودول الترويكا بحسب اقتراحه ولكن وبحسب التجربة فإن الأوروبيين ليسوا دائما منصفين ويقبلون ما اسميتها الشراكة الاستراتيجية مع الغير ما لم تحقق لهم هذه الشراكة مصالحهم ، وتعلم يادكتور أنهم شركاء إسرائيل وأصدقاؤها فهل يقبل منا الأوروبيون أن نتبنى الدعوة لتحرير كامل التراب الفلسطيني مما يعني أن إسرائيل يجب أن تزول من الوجود ؟ هذا نموذج واحد عليك التأمل فيه حتي لا تكون رؤيتك مثالية وغير قابلة للتطبيق في هذا العالم المتشاكس يادكتور ، ونقول لك اخي دكتور اليسع ان الحل في الاستقلالية والندية وان نكون أقوياء رافضين للهيمنة التي يحاول الأوروبيون أو غيرهم فرضها علينا ويلزم أن نقول لا وبملئ الفم للادارة الأمريكية الظالمة ونعارض خططها المعلنة لتصفية القضية الفلسطينية والتبشير بما بات يعرف بصفقة القرن فهل تراك يادكتور اليسع تستطيع تبني هذا الموقف ؟

نحن معك ان كان هذا موقفك فتقدم ونحن خلفك يادكتور .