حقا ولى زمن الهزائم.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في عز وشموخ وبكبرياء واباء يقف كل لبنان اليوم محتفلا بعيد التحرير الذي أنجزه هذا البلد العزيز بتماسك شعبه وجيشه ومقاومته إذ تمكن المجاهدون الاشاوس من طرد المحتلين الصهاينة اذلة خاسئين في الخامس والعشرين من مايو للعام الغين ، وسجل اللبنانيون نصرهم الكبير وهم يحطمون أسطورة الجيش الذي لا يقهر وينجحون في كسر هيبة الصهاينة التي كانت ترتعد لها فرائص الانظمة العربية .

بفعل تضحيات المقاومين وعملياتهم البطولية اندحر الجيش الغازي يجرجر اذيال الهزيمة ومعه جيش العملاء بقيادة العميل الخائن انطوان لحد ، وبانسحاب الجيش الصهيوني انكشف ظهر العملاء فسارعوا للحاق باسيادهم الذين تنكروا لهم ولم يهتموا بهم وارادوا تركهم لمصيرهم الذي يستحقونه كعملاء خونة أسهموا في أذية وطنهم وشعبهم وكانوا معاول العدو التي يهدم بها دور المقاومين وجلاوزته الذين يعذب بهم المجاهدين ، وعرف العملاء إن انسحاب الصهاينة يعني تركهم في مواجهة مع الشعب الذي اذاقوه أصناف العذاب لذا كانوا مرتبكين خائفين وهم يبكون من ترك العدو لهم وحدهم في الميدان فاسرعوا يلحقون به وكان تنكر الصهاينة لهم شديدا عليهم وهم يستحقون .

المقاومة اللبنانية بفصائلها الإسلامية والوطنية كانت مصممة على طرد الصهاينة المحتلين وحققت ما أرادت ومع أن العالم يشهد أن المقاومة الإسلامية كانت صاحبة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إنجاز هذا التحرير بفعل فدائيتها وصمودها وجهادها الكبير واستشهاد قادتها ومجاهديها فإنها وبكل تواضع أهدت النصر لكل اللبنانيين ولم تقل يوما انها المتفردة بصنعه ولم تنسبه لنفسها دون غيرها ولم تغمط جهود أي جهة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز العظيم .

خرج يومها امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ليعلن أن هذا النصر لكل اللبنانيين وان اندحار العدو وهزيمته يلزم أن تكون قلادة شرف على جيد كل الوطنيين الأحرار ، وحقا كان سيد المقاومة كبيرا وعظيما وهو يسجل هذا الموقف النبيل .

بانتصار لبنان في العام 2000 وهزيمة الصهاينة وعملائهم بدأت المنطقة ككل ولبنان على وجه الخصوص مرحلة جديدة معالمها العزة والشموخ ، وحقق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته ماعجزت عنه الجيوش العربية ، وسجل اسمه في سجل الخالدين وهو يدحر الصهاينة ويحرر أرضه ، وكان هذا الانتصار العظيم مفتاحا لانتصار 2006 وما تبعه من انتصار على التكفيريين وحقا كان هو التحرير الثاني كما أسماه سيد المقاومة ، وهذه الانتصارات جاءت نتيجة جهد وعمل كبير ومتواصل اثمر وما زال يثمر وأثبت صحة مقولة أن مع الصبر نصرا ، وما الردع الذي يعيشه الصهاينة اليوم وخوفهم من شن حرب شاملة على لبنان إلا نتيجة جهوزية المقاومة الإسلامية ومعرفة العدو جيدا أن أي حرب لن تكون في صالحه حتما وهذا الأمان الذي يعيشه لبنان هو جزء من نتائج ذلك الانتصار الكبير في العام 2000 وما تبعه من انتصار هام في العام 2006 وحقا لقد ولى زمن الهزائم .