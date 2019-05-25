وكيل الزراعة والغابات : السودان يعول علي الزراعة لرفد الاقتصاد

الخليج 365 : أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات بابكر عثمان محمد أن السودان يعول على الزراعة لرفد الاقتصاد. جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة انجاح الموسم الزراعي اليوم بولاية القضارف خلال زيارته التفقدية بحضور والي ولاية القضارف وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري السر العشا والمدير العام للإنتاج والموارد الاقتصادية بالقضارف والجهات ذات الصلة، وناقشت اللجنة الاستعدادات وتوفير المدخلات للموسم الصيفى.

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