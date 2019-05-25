شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شعبنا أنجز ثورة إستثنائية , شهد ليها كل العالم بي تفردها وسلميتها ، الثورة بعد إعتصام 6 أبريل أسقطت راس النظام وأسقطت مجلس ابنعوف بعد في اقل من 24 ساعة وبدت تحقق جزء من الاتي :

* إنحسار أي ظهور علني للكيزان , حتي من الشارع والوسائط.

* اضطرت الدولة القديمة علي التنحي , والمجلس العسكري فيما بعد , يرضخ لي حراك الشارع.

* اجبرت المجتمع الدولي , الاتحاد الافريقي يعلنوا عن دعمهم لقيام سلطة مدنية.

*والاهم من دا كلو, استعادت الانسان السوداني الجميل و الاصيل فينا. كاسرة اي تمييز اثني \جندري \ ثقافي وبحيوية بديعة.

الكلام دا كلو اتحقق بقيادة تجمع المهنيين وقوي الحرية والتغيير فيما بعد , باتصالها بالجماهير والتفاف الناس حولها .

لكن ..

مع بداية ظهور المحاور الإقليمية (السعودية\الامارات\قطر), وبداية التفاوض, وظهور العزف المنفرد ( أحزاب ومقابلات مع وفود دوبلوماسية).

من اللحظة, دي بدت المسافة تبعد بين قيادات الحراك والشارع.

الواضح انو في اختلافات بين القيادات وصلت انو بعض هذه القيادات تراجعت عن اهداف الثورة حتي بدون ما تعلن كده مباشرة

ودا بأكدو البيانات المتضاربة , وغياب المعلومات عن البحص في أروقة التفاوض وتغييب الجماهير عن الحاصل .

الخلاصة :

هل يمكن سرقة الثورة واولادا حارسنها وبالمرصاد لي أي متخاذل ؟….. طبعا لا.

فالثورة مستمرة واكبر من اي كيانات او احزاب او منتفعين .

والشارع أوعى , وعارف برضو انو التفاوض او الحوار (الما وطني الحاصل اسي)وكل الواقع الجديد دا فرضوا هو نفسه

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجاج : في إختلافات بين القيادات وبعضها تراجع عن اهداف الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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