الشيوعي والسوداني يتفقان على توحيد الموقف التفاوضي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

‎عقد الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني اجتماعاً مشتركاً أكدا فيه تمسكهما بأغلبية مدنية في المجلس السيادي وتمثيل عسكري محدود، و أوضحا في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه على ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير وتوحيد الخطاب السياسي ومعالجة السلبيات التي شابت عمل التحالف في الفترة الماضية.

‎وأمن الحزبان على استمرار التفاوض كطريق لإنجاز مطلوبات الثورة، وتمسكا بالمكتسبات التي تحققت خلال التفاوض السابق، في وقت شددا فيه على ضرورة تصعيد العمل الثوري بحشد و تعبئة الطاقات الوطنية و تسيير المواكب و استمرار التوقيع علي دفتر الحضور الثوري تمهيدا للعصيان المدني و الأضراب السياسي الشامل في حال تعثر التفاوض مع المجلس العسكري، وتناول الحزبان في اجتماعهما المشترك بالمركز العام للحزب الشيوعي فعالية الأداء الإعلامي لقوى الحرية والتغيير وضرورة تحسين العمل في الفترة القادمة.

‎وجدد الحزبان التزامهما بالمواثيق المشتركة التى وقع عليها الطرفان في اطار العمل المشترك ضمن قوى الإجماع و نداء السودان و تحالف قوي اعلان الحرية و التغيير، مؤكدين على استمرار المشاورات بينهما فيما يحقق طموحات الشعب بالتغيير، وأعربا عن تطلعهما لاستجابة المطلس العسكري لمطالب الشعب السوداني وتسليم السلطة لحكومة مدنية تحقق آماله.

الجريدة