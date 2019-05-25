شيبوب يفجّرها داوية ويعلن التخلي عن الهلال

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الخليج 365 :
أعلن لاعب الهلال شرف الدين شيبوب عن عدم رغبته في الاستمرار مع ناديه خلال المرحلة القادمة لجهة أنّه يملك عروضًا خارجية ويوّد خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الهلال.
وقال مصدر مطلّع إنّ اللاعب أخطر إدارة ناديه رسميًا ويترّقب القرار النهائي بشأن خطوته الجديدة.
وبحسب ما علم”الموقع” فإن شرف الدين شيبوب كان قد تلقى عرضًا من نادٍ فرنسي في وقتٍ سابق.
وانتقل شرف الدين شيبوب إلى الهلال قادمًا من المريخ في صفقة قياسية.
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