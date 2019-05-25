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تعادل الوداد والترجي التونسي يؤجل حسم بطل أفريقيا

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شهاب محمد - الخرطوم - العين الإماراتي يقسو على الترجي التونسي

الخليج 365 :

حسم التعادل بهدفٍ لكل نتيجة مباراة الوداد البيضاوي المغربي ونظيره الترجي التونسي في المباراة التي جرت فجر اليوم”السبت” ضمن ذهاب دوري أبطال أفريقيا بملعب مولاي مركب بالمغرب، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب.

وبكّر الترجي التونسي بالهدف الأول عن طريق اللاعب فوسيني كوليبالي في الدقيقة الـ”44″ من الشوط الأول، قبل أنّ يدرك الوداد التعادل في الدقيقة الـ”79″ أحرزه اللاعب الشيخ كومارا.

يشار إلى أنّ لقاء الإياب بين الفريقان سيقام في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بملعب رادس بتونس.

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