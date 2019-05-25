صفقة جديدة تشعل الصراع مبكرا بين الهلال والمريخ

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الخليج 365 :
بدأ الصراع مبكرًا بين الهلال والمريخ للظفر بلاعب أهلي شندي إبراهيم النسور بعد انتهاء عقده مع ناديه وذلك قبل أيام من انطلاقة الميركاتو الصيفي.
وبحسب مصادر لـ”باج نيوز” فإن إبراهيم النسور تلقى عروضًا جادة من الهلال في وقتٍ أعلن فيه عدم تجديد تعاقده مع الأهلي شندي.
وقالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ اللاعب تلقى اتصالات جادة من راعي أهلي شندي صلاح إدريس طالبه بالبقاء في النادي مع تحسين عقده ماليًا.
وينتظر أنّ تبدأ التسجيلات الصيفية في يونيو المقبل إذ تسعى الفرق إلى تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين تأهبًا للموسم الجديد.
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