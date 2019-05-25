رئيس المجلس العسكري الانتقالي يشارك في قمتي مكة المكرّمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّدت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت” أنّ رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سيشارك في القمتين اللتين ستعقدان بمكّة المكرّمة في أول مشاركة خارجية بعد توليه رئاسة المجلس منذ أكثر من أربعين يومًا عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وأوضحت الصحيفة أنّ فعاليات القمتين ستبدأ في “25” رمضان الحالي، فيما كشفت عن معلومات جديدة عن الزيارة الخاصة التي ابتدرها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى المملكة.

وذكرت الصحيفة أن طائرة سعودية خاصة أقلّت حميدتي من مطار الخرطوم إلى جدة وتم ترتيبها من قبل المجلس وقوات الدعم السريع.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ وفد مقدمة الفريق البرهان سيتوجّه إلى المملكة غدًا، وأوضحت أنّ القمتين هما قمة منظمة المؤتمر الإسلامي وقمة الجامعة العربية.