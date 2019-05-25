الصادق المهدي يكشف معلومات جديدة عن دور صلاح قوش في انحياز الجيش للمحتجين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الصادق المهدي رئيس حزب «الأمة» القومي، ، معلومات جديدة عن دور مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله «قوش»، في انحياز الجيش السوداني للمحتجين، وإسقاط حكم الرئيس عمر البشير. وقال المهدي في منتدى رمضاني باسم الصحافي الراحل سيد أحمد خليفة، إن قوش أكد له أنه «لن يسمح بضرب المعتصمين»، في مواجهة تهديدات صادرة عن نائب البشير المطلوب للجنائية الدولية، أحمد هارون، بالهجوم على المعتصمين، وضربهم ليلة العاشر من أبريل (نيسان) الماضي، وعشية انحياز القوات المسلحة لهم وفق الشرق الاوسط.

وأوضح المهدي أن اختلاف وجهات النظر بين مكونات تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» لا علاقة لها بتشكيل الحكومة والمحاصصات الوزارية، وأن التحالف متمسك بتكوين حكومة كفاءات من شخصيات مهنية غير مسيسة.

وفي وقت سابق قال مكتب النائب العام في السودان الثلاثاء الماضي إن النيابة العامة أمرت باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي لكن حراسه حالوا دون اعتقاله.

وقال المكتب في بيان له إن قوش كان من المفترض استجوابه بشأن حساب يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار) لا يتم الصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.

وكشفت مصادر موثوقة، عن اتجاه النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، منعت أوامر إلقاء القبض على مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول “صلاح قوش” وتفتيش منزله .

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وفي غضون ذلك كشفت مصادر ان مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله موجود في السودان، ولم يسافر إلى الخارج. وقالت المصادر إن قوش الذي أسهم في انقلاب أبريل، على حد تعبيرها، قطع اتصالاته مع المجلس العسكري الانتقالي بصورة تامة.

وكشفت أن مدير جهاز الأمن السابق، تواصل مع قادة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، ومع قادة الأجهزة النظامية “قوات مسلحة، دعم سريع، شرطة” لإكمال الانقلاب، وأن الاتصالات والمشاورات بعد سقوط النظام كانت مستمرة خاصةً مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي “

وقالت المصادر إنه بعد حديث الناطق باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي بأن “قوش قيد الإقامة الجبرية” في رده على أحد الأسئلة الصحفية، قطع اتصالاته مع المجلس واختفى في “مكان آمن” على حد وصف المصادر.

وكانت قد قالت مصادر يوم الاثنين الماضي إنّ المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله”قوش” توجه من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة سرية لأمريكا أمتدت يومين، قابل فيها مسؤولين رفيعي المستوى من وكالة المخابرات الأمريكية “CIA”، قدّم فيها شرحًا وافيًا لمجريات المشهد السوداني وتعقيداته وقراءاته له.