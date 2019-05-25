عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 25 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السوداني

قوى الحرية:”الثلاثاء” القادم بداية الإضراب السياسي

ولي العهد السعودي يؤكد استمرار دعم بلاده والإمارات للسودان

تشييع مهيب للراحل علي محمود حسنين

تفاقم معاناة المعتمرين بسواكن ومعتمرون يقررون ترك السفر

روسيا تكشف عن اتفاق مع النظام المخلوع بشأن”السفن” الحربية

الأردن: حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان

المهدي: الحل في أغلبية مدنية ورئاسة عسكرية

الانتباهة

“الحرية والتغيير” تعلن الإضراب

“العسكري” يتدخل لإعادة سيارة رئاسية من”عمر سليمان”

مقترح لـ”الأمة” يفجّر الخلافات في”الحرية والتغيير”

حميدتي: الجيش باقٍ في اليمن

سلفاكير يصل جنوب أفريقيا بشكل مفاجئ

نداء السودان: الخلاف حول رئاسة”السيادي” يمكن تجاوزه

المستوردون: فك تجميد النقابات غير طبيعي

توقيف مجموعة تقوم بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم

آخر لحظة

مقترحات جديدة لتجاوز عقبة المجلس السيادي

التغيير تحدد الثلاثاء موعدًا للإضراب والمهدي يحذّر

العسكري يكشف سبب زيارة حميدتي للسعودية

تشييع مهيب لشيخ المناضلين على محمود حسنين

مسيرة احتجاجية لنصرة الشريعة أمام القصر

المهدي: الحل في أغلبية مدنية ورئاسة عسكرية

الصيحة

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حميدتي: سندافع عن أرض الحرمين والقوات السودانية باقية باليمن

لجنة لإعادة استجواب الطب العدلي في قضية”معلم خشم القربة”

“قوى الحرية والتغيير” تفشل مجددًا في تكوين مجلس قيادي للتفاوض

البرهان يشارك في قمتي مكّة المكرّمة

الخليفة نايل: الاتحادي الديقراطي يعيش واقعًا مؤسفًا ومحزنًا بسبب مشاركته في النظام

الجريدة

قوى إعلان الحرية تعلن الدخول في الإضراب السياسي”الثلاثاء”

رحيل مفاجئ لرئيس الجبهة العريضة على محمود حسنين

تيار نصرة الشريعة يدعو لوحدة الصف ويدعم مقترح الانتخابات المبكرّة

نداء السودان تقلل من الخلافات بين العسكري وقوى الحرية والتغيير

الشيوعي والسوداني يتفقان على توحيد الموقف التفاوضي

اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين تعلن رفضها لقرار فك وتجميد النقابات والاتحادات

التيار

قوى الحرية والتغيير تعلن”الإضراب السياسي”

رحيل مفاجئ لعلي محمود حسنين يهز البلاد

روسيا تكشف عن بنود اتفاق عسكري أبرمته مع السودان

المهدي يروي تفاصيل الأيام الأخيرة قبل سقوط البشير

الأثنين المقبل..اجتماع جديد لتشكيل المجلس القيادي لقوى التغيير

الانتقالي العسكري يعلن بقاء القوات في السعودية واليمن

إيقاف رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم عشر سنوات

أخبار اليوم

رحيل شيخ المناضلين و “أخبار اليوم” تعيد نشر اخر حوار مع حسنين

قوي الحرية و التغيير تعلن إضراب عام يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين

المجلس العسكري يكشف اسباب زيارة حميدتي للمملكة ويؤكد بقاء القوات في اليمن

نداء السودان: الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي يمكن تجاوزه

الوطن

“الحرية و التغيير” تعلن بدء الإضراب العام الثلاثاء

تشييع مهيب للمناضل الوطني على محمود حسنين

مستند سري بكشف تفاصيل فك حجز أرصدة فضل محمد خير

“عمان”: حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان

“الانتقالي العسكري” يعلن بقاء “القوات” في اليمن