جواد ظريف: إرسال قوات أمريكية للمنطقة خطوة خطيرة على السلام والأمن الدوليين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن المزاعم الأمريكية بإرسال المزيد من القوات إلى منقطة الشرق الأوسط، خطوة خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهتها.
ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن الوزير قوله، قبل مغادرته إسلام آباد عائدا إلى طهران، إن الأمريكيين صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبرير سياستهم العدائية وفي إطار إثارة التوتر في الخليج الفارسي”.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل حوالي 1.5 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.
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