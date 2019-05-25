السكة حديد تعثر سير القطارات

التاريخ: 25-مايو-2019
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كشف المدير العام لهيئة السكك الحديدية إبراهيم فضل عبد الله عن تعثر سير القطارات بسبب عدم الحركة ما بين الخرطوم وبحري مرورا بمنطقة الاعتصام.
وقال فضل بحسب صحيفة السوداني إن التعامل مع سير القطارات غير قانوني وخطير بالنسبة للمتواجدين في خط السكة حديد بمنطقة الاعتصام وركوب المعتصمين بطريقة غير قانونية أثناء سير القطار خلال الفترة المتفق عليها مما أدى إلى سقوط أحد الركاب.
وأشار إلى أن القطار سابقا كان يسير بفترة زمنية ربع ساعة والآن يستغرق سيره ساعة ونصف بسبب الازدحام أمام الخط. وأضاف أن الهيئة حتى الآن سيرت 8 قطارات فقط من جملة 30 قطارا .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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