مقترح للأمة يفجر الخلافات في الحرية والتغيير

فجر مقترح حزب الأمة القومي بتشكيل مجلس قيادي خلافات كبيرة داخل كيانات قوى الحرية والتغيير .

وأكد مصدر واسع الإطلاع معارضة المهنيين والبعث جناح علي الريح السنهوري والحزب الشيوعي مقترح المجلس القيادي وتمسكهم بالإبقاء على تنسيقية الأحزاب كبديل للمجلس القيادي .

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وأشار المصدر بحسب صحيفة الإنتباهة إلى أن الكيانات المؤيدة للمجلس القيادي ترى أن التنسيقية جهاز تنفيذي وليس سياسياً بمقدوره القيام بأعباء المجلس القيادي ، ولفت إلى أن مؤيدي القيادي إلى جانب حزب الأمة القومي ، كتلة نداء السودان بما في ذلك الحركات المسلحة وبعض من كيانات قوى الإجماع بجانب الاتحاديين .

وفي ذات السياق حذر قيادي بقوى الحرية أن يقود الصراع إلى تفكيك قوى الحرية والتغيير بما يؤثر في الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)