فضل محمد خير يسير قافلة لمنطقة السوكي

سير رجل الأعمال فضل محمد خير قافلة الخير والبركة السنوية التي ظل يقدمها لأهله في عموم منطقة السوكي بولاية سنار، ويقول ممثل اللجنة العليا للقافلة، إنها تحمل معاني البر والتواصل وهي غرس طيب ووسيلة من وسائل التعاون على البر والتقوى انطلقت منذ عقد من الزمان بمبادرة من فضل محمد خير وما زالت تتوالى سنوياً خلال شهر رمضان المعظم، حيث يصل ريعها لآلاف الأسر في عموم منطقة السوكي.

وقال في هذا العام استقبلت منطقة السوكي قافلة كبيرة شملت (خمسة آلاف كيس صائم) حيث أشرفت اللجنة العليا للقافلة بقيادة ميرغني محمد صالح، على توزيع القافلة ووصولها للجهات المستهدفة حيث تم إنشاء لجان لتوزيع كيس الصائم في ريفي مدينة السوكي بقطاعاته الثلاثة الريف الشمالي والجنوبي، وأشار صالح إلى أنه تم تسليم كيس الصائم للجان توزيع تضم ثلاثة أفراد اثنين من الرجال وعنصر نسائي وبذات النسق تم تسليم كيس الصائم للجان التوزيع في جميع أحياء مدينة السوكي.

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وأكد ممثل اللجنة العليا للقافلة حسب صحيفة آخر لحظة، أن القافلة ساهمت كثيراً في تخفيف الأعباء على كثير من الأسر خلال هذا الشهر المعظم آملين أن يتقبل الله جهد كل من ساهم في وصول ريع هذه القافلة لمستحقيها وأن يضاعف حسناتهم وحسنات صاحب المبادرة وراعي القافلة والمنفق عليها فضل محمد خير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)