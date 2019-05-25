توقف التخطيط الذري والجرعات بمستشفى الذرة

التاريخ: 25-مايو-2019
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توقف التخطيط الذري بمستشفى الخرطوم الذرة مما أدى إلى زيادة العبء على المرضى ، وشكا عدد من ذوي المرضى من انعدام مادة الأصباغ التي تستخدم في التشخيص للرنين المغنطيسي .
وأكدت مصادر موثوقة بحسب صحيفة الإنتباهة إن إضراب العاملين بمستشفى الذرة أدى إلى توقف جرعات العلاج الكيميائي للمرضى .
وقالت المصادر أن حدوث أزمة الأصباغ بسبب أن الشركة الموردة لها واحدة ولم يتم أستجلابها منذ فترة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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