توقف التخطيط الذري والجرعات بمستشفى الذرة

توقف التخطيط الذري بمستشفى الخرطوم الذرة مما أدى إلى زيادة العبء على المرضى ، وشكا عدد من ذوي المرضى من انعدام مادة الأصباغ التي تستخدم في التشخيص للرنين المغنطيسي .

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وأكدت مصادر موثوقة بحسب صحيفة الإنتباهة إن إضراب العاملين بمستشفى الذرة أدى إلى توقف جرعات العلاج الكيميائي للمرضى .

وقالت المصادر أن حدوث أزمة الأصباغ بسبب أن الشركة الموردة لها واحدة ولم يتم أستجلابها منذ فترة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)