موكب جديد لـ”تيار نصرة الشريعة” يرفض اتفاق “العسكري”و”التغيير”

التاريخ: 25-مايو-2019
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نفذ عدد كبير من أنصار “تيار نصرة الشريعة ودولة القانون” أمس مسيرة تحت مسمى “وحدة الصف” خرجت من عدة مساجد بالخرطوم، وتمركزت قبالة القصر الجمهوري .
حيث تناولوا وجبة الإفطار على طول شارع القصر، وجدد المحتجون، رفضهم القاطع لأي اتفاق ثنائي بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، وشددوا على تمسكهم بثوابت المجتمع السوداني وأخلاقه الفاضلة وإعلاء قيم الشريعة الإسلامية .
وردد المشاركون وبحسب صحيفة الصيحة، هتافات تنادي بعدم إقصاء الشريعة الإسلامية أو تسليم مصير البلاد الى فصيل دون الآخرين، وعدم العزل والإقصاء السياسي في البلاد، ورفعوا شعارات مثل: “يا برهان أحصبها صاح.. الشريعة هي المفتاح” و”ثوار أحرار ح نصحح المشوار”
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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