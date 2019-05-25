التاريخ: 25-مايو-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة وجّه المجلس العسكري الأمانة العامة لمجلس الولايات بمخاطبة رئيس المجلس ونائبه لتسليم سيارات المجلس التي بحوزتهم. وقبل فترة رفض رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان تسليم سيارة تتبع لرئاسة الجمهورية ماركة مرسيدس . وسلّم رئيس المجلس المحلول”4″ سيارات أخرى وتمسّك بالخامسة بحجة أنها مكافأة من الرئيس المعزول عمر البشير. Advertisements وقالت مصادر مطلعة إنّ ضابطًا برتبة رائد يتبع للاستخبارات العسكرية حضر إلى المجلس واجتمع بالأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس بخصوص سيارة مرسيدس رئاسية لم يقم رئيس المجلس المحلول بتسليمها. وقال إنّ الرائد وجّه الأمانة العامة بمخاطبة رئيس المجلس المحلول لإحضار سيارة المجلس التي بطرفه. وفي ذات السياق بحسب صحيفة الإنتباهة ذكرت مصادر متطابقة ان رئيس مجلس الولايات المحلول أبقى السيارة الرئاسية بحوزته باعتبار ملكيته لها بعد انتهاء فترته بالمجلس . وفي غصون ذلك أظهرت متابعات للمصادر عدم تسليم نائب رئيس مجلس الولايات المحلول محمد الأمين خليفة سيارة بوكس . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العسكري يتدخل لإعادة سيارة رئاسية من عمر سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.