“عمان”: حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان

التاريخ: 25-مايو-2019
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كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، وليد المعاني، امس، عن حل قضية الطلبة الأردنيين في السودان، وكان طلبة أردنيون ناشدوا الوزارة للتدخل واستقبالهم في الجامعات الأردنية، بعد إغلاق بعض جامعات السودان أبوابها بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد.
وقال الوزير المعاني في رده على تعليق أحد المواطنين بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ” وبحسب صحيفة الجريدة، تم حل القضية نهائياً في اجتماع مجلس التعليم العالي يوم الخميس، وسيعلن القرار الأحد بإذن الله، وهو قرار سيفرح الكثيرين”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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