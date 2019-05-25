لجنة لإعادة استجواب الطب العدلي في قضية “معلم خشم القربة”

كشفت النيابة العامة، عن تشكيل لجنة لإعادة استجواب الطب العدلي، تتعلق بجثة الأستاذ “أحمد الخير” معلم خشم القربة .

وأبلغت مصادر أمس، بأن بلاغ المعلم به معلومات غير مكتملة للجثة تتعلق بالطب العدلي، وطبقاً للمصادر فأن النيابة لجأت لمزيد من التحريات والبينات في جانب الطب العدلي المتعلق بالجثة .

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وقالت إن أولياء دم قتيل “خشم القربة” توقعوا إحالة البلاغ إلى المحكمة عقب تصحيح الأوضاع مع الثورة، ونوهت المصادر إلى تأخير إحالة البلاغ للمحكمة، وأضافت بأن المتهمين معروفين وتم رفع الحصانة عنهم من قبل النائب العام .

وأشارت وبحسب صحيفة الصيحة، إلى تضارب المعلومات حول قضية مقتل “أحمد الخير” وقالت إن رئيس اللجنة السابقة أكد وجود كدمات أدت للوفاة، بخلاف المعلومات التي تؤكد وجود حالة اعتداء جنسي على المعلم، وتساءلت المصادر: “أين الحقيقة في قضية معلم خشم القربة” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)