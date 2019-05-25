البرهان يشارك في قمتي “مكة المكرمة”

أكدت مصادر حكومية موثوقة أمس، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سيشارك في القمتين اللتين ستعقدان بمكة المكرمة في أول مشاركة خارجية .

بعد توليه رئاسة المجلس منذ أكثر من أربعين يوماً، عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وأوضحت مصادر بالرياض، ان فعاليات القمتين ستبدأ في 25 رمضان الحالي، فيما كشفت ذات المصادر، معلومات جديدة حول الزيارة الخاصة التي إبتدرها نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى المملكة .

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وذكرت أن طائرة سعودية خاصة أقلت “حميدتي” من مطار الخرطوم إلى جدة، وثمن ترتيبها من قبل المجلس وقوات الدعم السريع، إلى ذلك أكدت المصادر أن وفد مقدمة مشاركة الفريق البرهان سيتوجه إلى المملكة غداً .

وأوضحت وبحسب صحيفة الصيحة، أن القمتين هما قمة منظمة المؤتمر الإسلامي وقمة الجامعة العربية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)