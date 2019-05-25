ضبط مجموعة تقوم بإعادة تعبئة دقيق مدعوم بالخرطوم

تمكنت قوة مشتركة من الدعم السريع والأجهزة النظامية الأخرى بقيادة العميد محمد صالح أبو حليمة، من إلقاء القبض على مجموعة تقوم بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم لولاية الخرطوم، لتحقيق أرباح ومكاسب غير مشروعة، وذلك بمنطقة الأزهري مربع (35) الصناعات، وذلك بحضور المدير التنفيذي محمد علي شريف، ووكيل النيابة الأعلى بالمحلية مولانا عاصم جيلاني، ودون بلاغ تحت المادة (3) من أمر الطوارئ لسنة 2019 بواسطة وكيل أول نيابة الكلاكلات مولانا بهاء الدين عبد القادر محجوب توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المجموعة التي ألقى عليها القبض.

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وأبان المدير التنفيذي للمحلية محمد علي شريف حسب صحيفة آخر لحظة، لدى الوقوف على الضبطية التي تمت بداخل المخزن الرئيسي لإحدى الشركات، حيث تجري فيه عمليات إعادة التعبئة من جوالات الدقيق الكبير المدعوم زنة 50 كيلو الوارد من الشركات المختلفة (سين، سيقا، روتانا، الحمامة، وويتا)، أبان أن الضبطية اشتملت على 600 جوال، تمت إعادة تعبئة 75 جوالاً منها، كاشفاً عن ضبط كميات من أدوات التصنيع وإعادة تعبئة الدقيق، إضافة لموازين ومولد كهربائي ومعينات أخرى تتم الاستعانة بها في إعادة التعبئة، سيتم إبرازها ضمن المعروضات لدى الأجهزة المختصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)