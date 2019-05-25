بن سلمان يؤكد استمرار دعم بلاده والإمارات للسودان

التاريخ: 25-مايو-2019
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أنهى وفد من المجلس العسكري الإنتقالي بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو والناطق الرسمي بإسم المجلس شمس الدين كباشي، لقاءً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس(الجمعة) في جدة.
وتأتي زيارة حميدتي قبل أيام من انطلاق القمتين العربية والإسلامية المقرر عقدها في مكة المكرمة، وبحسب تعميم صادر من المجلس فإن ولي العهد السعودي بارك الخطوات التي قام بها المجلس لإخراج السودان من الوضع الذي كان ماثلاً، وأعلن عن دعمه اللا محدود للسودان في كافة المجالات.
وعبر كذلك وبحسب صحيفة الجريدة، عن دعم التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمات التعاون الإسلامي والمنظمات العالمية للاستقرار في السودان وكذلك الدعم المشترك السعودي الإماراتي له.
وبحسب بيان المجلس أن الزيارة جاءت بغرض تقديم الشكر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على موقفها مع الشعب ودعهما للمجلس العسكري خاصةً الدعم الاقتصادي الذي “يؤمن متطلبات الحياة المعيشية” للشعب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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