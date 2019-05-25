التغيير تدعو إلى إضراب عام رداً على تعثر المفاوضات

التاريخ: 25-مايو-2019 فى : أخبار 106 مشاهدة Advertisements دعا تحالف الحرية والتغيير إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، وقال التحالف في بيان أمس إنه “في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة”، مضيفاً حسب صحيفة آخر لحظة، أن الثلاثاء المقبل ستكون “بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، وسيتواصل الإضراب السياسي لمدة يومين”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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