تفاصيل اغرب عملية تهريب ذهب عبر مطار الخرطوم الدولي…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت محكمة جنايات الجمارك بجنايات الخرطوم شمال ، أحد الموظفين بالطيران المدني بالتهريب ومخالفة الموظف العام القانون بقصد الاضرار أو الحماية واشتراكه جنائياً مع المتهم الثاني في تهريب سبائك ذهبية للخارج عبر مطار الخرطوم الدولي . وحررت المحكمة برئاسة القاضي طيب الاسماء عبداللطيف ، ورقة اتهام ضد المتهمين الاول والثاني بمخالفة نص المادة (21) المتعلقة بالاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني ، الى جانب تحرير ذات المحكمة ورقة اتهام اخرى ضد المتهمين بمخالفة نص المادة(198/199) من قانون الجمارك التي تتعلق بالتهريب ، فيما حررت المحكمة ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (89) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الاضرار او الحماية ، فيما قطعت المحكمة موعدا آخر لمواصلة سماع القضية. وبحسب التفاصيل الاولية التي تحصلت عليها (الإنتباهة ) فان السلطات الامنية اوقفت المتهمين بعد الابلاغ عنهما بمطار الخرطوم من قبل احد الاشخاص الذي اشتبه بوجود شيء ما داخل حقيبة المتهم الثاني ، وبموجب ذلك القت السلطات القبض على المتهم الثاني واسفر تفتيش حقيبته عن وجود معروضات البلاغ (الذهب) مخبأة بطريقة لتهريبها وبالتحري الميداني معه ابلغ عن المتهم الثاني وافاد بانه من ساعده في تهريب الذهب ليقبض عليهما ويحرك ضدهما بلاغ بالحادثة وباكتمال التحقيقات معهما أحيلا للمحكمة للفصل في دعواهما.