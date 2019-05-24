الدقير: قوى الحرية والتغيير قدمت تنازلات كبيرة رفضها المجلس العسكري

جددت قوى اعلان الحرية والتغيير وصفها للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان بالتعنت؛ لرفضه مقترحاتها في سبيل الوصول الى حل مرض ينقل البلاد من حالة الأزمة الى الحل السياسي الشامل.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ عمر الدقير ؛ لدى مخاطبته المعتصمين بساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش بالخرطوم اليوم الجمعة ك؛ ان قوى الحرية والتغيير قدمت تنازلات كبيرة في المفاوضات لتجاوز الخلافات حول نسب المجلس السيادة؛ واضاف اقترحنا أغلبية للمدنيين ورئاسة دورية؛ ولكن المجلس رفض.

واكد الدقير ان قوى الحرية والتغيير متمسكة باغلبية مدنية ولن تتراجع عن ذلك المطلب.

واعلن رفض قوى الحرية والتغيير لقرار المجلس العسكري بفك حظر تجميد النقابات والاتحادات المهنية؛ وقال ان المجلس يريد اعادة نقابات النظام السابق الى المشهد السياسي لمواجهة الإضراب السياسي والعصيان المدني.

وندد الدقير باعتقال قوات الدعم السريع لبعض الاعلاميين خلال وقفة احتجاجية سلمية.