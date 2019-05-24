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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال الأمين العام لنادي أهلي مروي محي الدين محمد في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ قرار تجمّع أندية الدوري الممتاز واضح، مشيرًا إلى أنّهم لن يلعبوا الدوري الممتاز لأسباب منطقية.
وأوضح محي الدين أنّ اتحاد كرة القدم السوداني مطالب بتوفير الوقت للتجهيز للموسم الجديد.
ويصمم اتحاد الكرة على إكمال الموسم، وفي أولى خطواته التصعيدية ضد أندية الممتاز، وجّه كمال شداد لجنة المسابقات بإصدار برمجة مرحلتي النخبة والتحدي في موعدٍ أقصاه الأحد.
ورأى القيادي بنادي الأهلي مروي أنّ خطوة شداد بتغير لائحة البطولة ولعب المنافسة من دورة واحدة من شأنها أنّ تدخل الاتحاد في مشاكل قانونية لا حصر لها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من خطوة إتحاد لكرة بتعديل لائحة الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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