الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لا تفهم لغة التفاوض بل تفهم لغة القوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أنه لا يوجد حرب بالوكالة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها ويحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية.

ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن فدوي قوله “إنّه لا يوجد حرب بالوكالة أو بالنيابة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها، فقط هناك شعوب تناهض الظلم والاستكبار وتسعى للاستقلال بمحض إرادتها. انهم يحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الشيطان الأكبر “الولايات المتحدة” الداعم الأوّل للإرهاب”.

وتابع فدوي “قيادة العمليات الأمريكية في المنطقة هي منشأ جميع الأعمال الإرهابية وطائراتهم المسيرة وأسلحتهم الإجرامية تشهد على جرائمهم في اليمن وأفغانستان وسوريا والعراق”، مشيرا إلى أن ” واشنطن لا تفهم لغة التفاوض بل تفهم لغة القوة”.

سبوتنيك