- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أنه لا يوجد حرب بالوكالة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها ويحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية.
ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن فدوي قوله “إنّه لا يوجد حرب بالوكالة أو بالنيابة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها، فقط هناك شعوب تناهض الظلم والاستكبار وتسعى للاستقلال بمحض إرادتها. انهم يحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الشيطان الأكبر “الولايات المتحدة” الداعم الأوّل للإرهاب”.
وتابع فدوي “قيادة العمليات الأمريكية في المنطقة هي منشأ جميع الأعمال الإرهابية وطائراتهم المسيرة وأسلحتهم الإجرامية تشهد على جرائمهم في اليمن وأفغانستان وسوريا والعراق”، مشيرا إلى أن ” واشنطن لا تفهم لغة التفاوض بل تفهم لغة القوة”.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لا تفهم لغة التفاوض بل تفهم لغة القوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.