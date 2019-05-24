المغرب يستجيب للملك سلمان وسط تقارير عن “أزمة غير مسبوقة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقل موقع إخباري مغربي عن مصدر لم يسمه، قرارا مغربيا جديدا بعد دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت، يوم السبت، إلى عقد مؤتمرات قمة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وذلك على خلفية الهجمات التي تعرضت لها المملكة بطائرات دون طيار، سيرتها جماعة “أنصار الله” اليمنية باتجاه منشآت حيوية بالمملكة.

وقال المصدر لـ”Le 360″ مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن المغرب استجاب لدعوة الملك سلمان، لعقد قمة عربية غير عادية، مقررة في 31 مايو/أيار بمكة، لافتة إلى أن الرباط قد انحازت دائما حيثما كان ذلك ممكنا، إلى الدول العربية التي تسعى لعقد قمة جامعة الدول العربية.

وشدد على أن “المغرب معروف بخبرته في مجال الوساطة والمساعي الحميدة ولن يدخر جهدا في الدفاع عن العرب والفلسطينيين والمسلمين”، مضيفا أن “المغرب سيحضر أيضا قمة منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها بمكة”.

ولم يدل المصدر بمزيد من المعلومات حول مستوى مشاركة المغرب في القمتين.

وكانت المملكة العربية السعودية، دعت قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين في مكة المكرمة، نهاية مايو الجاري.