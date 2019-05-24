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أعضاء بالكونغرس يكشفون ما يفعله ترامب مع دول خليجية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن ما تنوى إدارة الرئيس دونالد ترامب فعله مع دول خليجية.
وأعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، أن أمريكا تستعد لبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى والإمارات، حسب وكالة “رويترز”.
وقال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى.
وتابع الأعضاء أن هناك “حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، وذلك رغم المعارضة القوية لخطته من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء”.
وأكد مساعدون في الكونغرس إن إدارة الرئيس ترامب أبلغت لجانا في المجلس أنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة بقيمة حوالي ثمانية مليارات دولار، متجاهلة مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.

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