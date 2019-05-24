- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن ما تنوى إدارة الرئيس دونالد ترامب فعله مع دول خليجية.
وأعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، أن أمريكا تستعد لبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، حسب وكالة “رويترز”.
وقال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى.
وتابع الأعضاء أن هناك “حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، وذلك رغم المعارضة القوية لخطته من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء”.
وأكد مساعدون في الكونغرس إن إدارة الرئيس ترامب أبلغت لجانا في المجلس أنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة بقيمة حوالي ثمانية مليارات دولار، متجاهلة مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء بالكونغرس يكشفون ما يفعله ترامب مع دول خليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.