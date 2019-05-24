سليم يرفع راية العصيان في وجه الهلال

التاريخ: 24-مايو-2019 فى : رياضة 9 مشاهدة أعلن لاعب الهلال سليم محمد توقفه عن التدريبات بسبب مستحقاته المالية المتأخرة بطرف النادي، مطالبًا بمنحه كافة مطالبه للعدول عن قراره. Advertisements وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 يطالب اللاعب بمبلغ وقدره”800″ مليون جنيه، راهنًا عودته بإيفاء الإدارة بمستحقاته كاملة. وبلغت صفقة انتقال اللاعب إلى الهلال من الامل عطبرة في التسجيلات الشتوية مليار و”200″ ألف جنيه بعد منافسة قوية من نده المريخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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