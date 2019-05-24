“الانتقالي العسكري” يعلن بقاء “القوات” في السعودية واليمن

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقوف السودان مع السعودية ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية والحوثية والاستعداد للدفاع عن أرض “الحرمين”، وقال إن القوات السودانية ستظل باقية في السعودية واليمن وستقاتل حتى تتحقق الأهداف كافة.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يزور المملكة العربية السعودية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة. حيث جرى في الاجتماع بحث سبل التعاون بين البلدين.

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وبحسب الشروق حضر اللقاء، من الجانب السعودي وزير الدولة السعودي د مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، فيما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق شمس الدين كباشي.

وتعد الزيارة الخارجية الأولى التي يقوم بها الفريق أول محمد حمدان، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وذلك منذ توليه المنصب، عقب عزل المجلس العسكري الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي.

وجاءت الزيارة بغرض تقديم الشكر للسعودية على موقفها مع السودان ودعمها للمجلس العسكري في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، لما قدمته المملكة من دعم اقتصادي فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهة في الوصول إلى حل سريع للمشكلات العالقة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)