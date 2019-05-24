روسيا تكشف عن اتفاق مع السودان بشأن”السفن” الحربية

التاريخ: 24-مايو-2019
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كشفت روسيا، عن بنود اتفاق عسكري أبرمته مع النظام السابق، سهّل دخول سفن حربية إلى موانئ السودان، وأنه دخل حيز التنفيذ في 9 مايو الجاري. وسيتبادل الطرفان، المعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية، وتعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” الجمعة بحسب الشروق عن موقع بوابة المعلومات القانونية الروسي، قوله إن “الاتفاقية تنص على السماح بدخول السفن الحربية بعد الإخطار بذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل قبل تاريخ الدخول”.
وجاء في نص هذه الاتفاقية أن “الغرض منها تطوير التعاون العسكري بين البلدين وفقاً لقوانينهما ومبادئ وقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تكون روسيا وجمهورية السودان طرفين فيها”.
وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل كلا البلدين على تطوير العلاقات في مجال التدريب العسكري المشترك للقوات، والتدريب الهندسي، والتعليم العسكري، والطب العسكري، والتاريخ العسكري، والتضاريس العسكرية، والهيدروغرافيا العسكرية، والرياضة والثقافة.
كما ستشارك روسيا والسودان تجربتهما في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والتفاعل في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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