قرار بتخفيض رسوم الذهب بشمال كردفان

أصدر اللواء الركن محمد الخضر حامد، والي شمال كردفان المكلف، قائد الفرقة الخامسة مشاة، يوم الجمعة، قراراً بتخفيض رسوم جوال الحجر والجرارة بمناطق تعدين الذهب بمحليتي سودري وجبرة الشيخ.

وأشار القرار بحسب وكالة السودان للأنباء، لتخفيض رسوم العوائد الجليلة المفروضة على جوال الحجر والجرارة في تلك المناطق التي كانت في السابق يتم تحصيلها بمبلغ 140 جنيهاً وخفّضها القرار إلى 50 جنيهاً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه وإلى حين إشعار آخر.

ودعا القرار وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ومحليتي سودري وجبرة الشيخ والشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ هذا القرار.

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إلى ذلك رحب عدد من العاملين بمواقع التعدين الأهلي بهذا القرار، مشيرين إلى أن القرار يأتي ضمن اهتمامات حكومة الولاية الرامية لتشجيع زيادة الإنتاج والإنتاجية .

وقالوا في تصريح حسب الشروق إن القرار يسهم كثيراً في دفع مسيرة العمل بمواقع التعدين وأشادوا باللواء الركن محمد الخضر محمد حامد، لإصداره هذا القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)