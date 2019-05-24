أعلنت قوى الحرية والتغيير بدء الإضراب في المؤسسات والشركات الخاصة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء القادم؛ يستمر لمدة ثلاثة ايّام؛ يصاحبه العمل الدعائي للجان الإضراب ولجان الأحياء للإضراب والعصيان المدني.
وأضافت ستستمر مواكب السلطة المدنية نحو مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير تعلن بدء الإضراب السياسي الثلاثاء القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.