أعلنت قوى الحرية والتغيير بدء الإضراب في المؤسسات والشركات الخاصة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء القادم؛ يستمر لمدة ثلاثة ايّام؛ يصاحبه العمل الدعائي للجان الإضراب ولجان الأحياء للإضراب والعصيان المدني. وقالت في بيان اليوم الجمعة سيتواصل الإضراب السياسي لمدة يومين والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم ويرفع الخميس القادم؛ وتفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني. وأضافت ستستمر مواكب السلطة المدنية نحو مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير تعلن بدء الإضراب السياسي الثلاثاء القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.