إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 16 إصابة مختلفة بقنابل الغاز المباشرة، والأعيرة المطاطية وتم علاجها في النقاط الطبية".

وأضافت، أن "من بين المصابين مسعفة متطوعة وصحفي، أصيبوا برصاص الاحتلال وبقنابل الغاز التي يطلقها صوب المتظاهرين".

وحالت الظروف الجوية السيئة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، دون مشاركة مئات الفلسطينيين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، في جمعتها الـ 59 والتي انطلقت تحت شعار "جمعة التكاقل والتراحم".

ومنذ اندلاع أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة، نهاية مارس 2018، استشهد 305 فلسطيني، فيما أصيب أكثر من 17 الفأ آخرين بجراح مختلفة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، خفت وتيرة أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، بعد تفاهمات التهدئة التي أعقبت التصعيد الكبير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مطلع الشهر الجاري.