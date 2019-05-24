اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 16 إصابة مختلفة بقنابل الغاز المباشرة، والأعيرة المطاطية وتم علاجها في النقاط الطبية".

وأضافت، أن "من بين المصابين مسعفة متطوعة وصحفي، أصيبوا برصاص الاحتلال وبقنابل الغاز التي يطلقها صوب المتظاهرين".

وحالت الظروف الجوية السيئة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، دون مشاركة مئات الفلسطينيين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، في جمعتها الـ 59 والتي انطلقت تحت شعار "جمعة التكاقل والتراحم".

ومنذ اندلاع أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة، نهاية مارس 2018، استشهد 305 فلسطيني، فيما أصيب أكثر من 17 الفأ آخرين بجراح مختلفة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، خفت وتيرة أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، بعد تفاهمات التهدئة التي أعقبت التصعيد الكبير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مطلع الشهر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا