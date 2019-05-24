أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 16 إصابة مختلفة بقنابل الغاز المباشرة، والأعيرة المطاطية وتم علاجها في النقاط الطبية".
وحالت الظروف الجوية السيئة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، دون مشاركة مئات الفلسطينيين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، في جمعتها الـ 59 والتي انطلقت تحت شعار "جمعة التكاقل والتراحم".
وخلال الأسبوعين الماضيين، خفت وتيرة أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، بعد تفاهمات التهدئة التي أعقبت التصعيد الكبير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مطلع الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.