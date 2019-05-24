المجلس الانتقالي يؤكد دعمه للسعودية ضد كافة التهديدات الإيرانية والحوثية

وقالدقلو وفقاً لما ورد عن فضائية صحيفة عكاظ السعودية، أن قوات الجيش السوداني ستظل موجودة للقتال ضمن تحالف دعم الشريعة في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاءه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، في جدة، بالمملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.
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