البيت الأبيض يكلف بإرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران

وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية"، أفاد مسؤولون أميركيون، ان البيت الأبيض أبلغ الكونغرس بخطط إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط على خلفية التوترات مع إيران.

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