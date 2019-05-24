نتيجة شهادة الاساس بالخرطوم .. قراءة تحليلية لـ(حصاد) عام غير مستقر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توصيف نتيجة غير حقيقية، لازَم الإعلان عن ارتفاع في نسبة نجاح امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم بنسبة 0.4% حسب مدير عام وزارة التربية والتعليم عبد الله نصر، ورغم ضآلة النسبة، إلا أنه وفقاً لآراء التربويين فإن النتيجة غير حقيقية، والشاهد على ذلك النتيجة نفسها التي صدرت من وزارة التربية والتعليم، إذ أن نسبة النجاح في جميع المواد الدراسية شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، فيما عدا مادة اللغة العربية التي جاء فيها تحسن عن العام السابق، وعزا تربويون التحسن الطفيف الذي طرأ على النتيجة عن العام السابق والذى اعتبروه تحسناً غير حقيقي جاء نسبة لزيادة عدد الجالسين لامتحانات هذا العام بفارق كبير عن الجالسين لامتحانات العام السابق، إذ جلس لهذا العام 166535 مقارنة بالعام السابق الذي جلس لامتحاناته 154893، وكانت النتيجة قد كشفت ان عدد الراسبين في امتحانات هذا العام في التعليم بشقيه الحكومي والخاص 15280 من جملة الجالسين للامتحان البالغ عددهم 121528 ويبدو أن هناك عدة عوامل تضافرت حتى ظهرت النتيجة بشكلها الحالي التي سجل فيه عدد كبير من الطلاب الراسبين، ويرى الخبير التربوي عوض الشيخ بأن العام الدراسي شهد إجازات كثيرة أثرت سلباً كما أن تأخير جلوس امتحانات شهادة الأساس لهذا العام قبل الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، كان له الأثر الواضح في النتيجة حسب الشيخ، فضلاً عن وجود حشو في المناهج الدراسية اعتبره ذا تاثير كبير لا يعطي النتيجة المطلوبة، ودعا إلى ضرورة الحاجة إلى محتوى منهجي يؤدي إلى الصورة المطلوبة.

تدنٍّ مُسبّب

وأظهرت النتيجة تدنياً واضحاً في نسبة نجاح المواد الدراسية للتعليم النظامي فتدنت نسبة النجاح في مادة الرياضيات حيث بلغت 45.3% مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت نسبة نجاحه 51.9% كما تدنت نسبة النجاح في مادة اللغة الإنجليزية لهذا العام وسجلت نسبة نجاح 51.8% مقارنة مع العام الماضي التي سجلت نسبة نجاح في المادة 52%.

كما تدنت نسبة النجاح في مادة أساسيات التربية التقنية، وسجلت 86.8%، مقارنة مع العام السابق الذي سجلت فيه نسبة النجاح في المادة 93.1%، وشمل التدني نسب النجاح في مادة القرآن الكريم والتجويد، الذي سجلت فيه نسبة النجاح 87.2% مقارنة مع العام الماضي التي سجلت فيه نسبة النجاح 89.7% ، وكشفت النتيجة عن تدني نسب النجاح في معظم المواد مقارنة بالعام السابق منها مادة الفقه والعقيدة التي سجلت لهذا العام 90.5% مقارنة 92.2% .

وشمل التدني مادة التربية المسيحية التي سجلت فيها نسبة النجاح 54.2 مقارنة 59.3.% في العام السابق، غير أن المادة الوحيدة التي شهدت تفوقاً في نسب النجاح لهذا العام هي مادة اللغة العربية التي سجلت نسبة النجاح فيها 88.8% مقارنة بـ 84.3 .

وعزا الخبير التربوي إسماعيل تيراب في حديثه لـ(الصيحة) ارتفاع نسبة النجاح العامة المصاحبة إلى رسوب الطلاب في جميع المواد إلى الزيادة في نسبة التحصيل، كما عزا التدني في نسب نجاح المواد المختلفة إلى مشاكل كثيرة صاحبت العام الدراسي الذي وصفه بغير المستقر، مؤكداً تعطل السنة الدراسية إلى عدد من المرات، وانخفضت الأيام المحددة للعام الدراسي من 210 يوماً إلى 170 يوماً، مما كان له التأثير الواضح على نتيجة الامتحانات، وارجع التحسن في مادة اللغة العربية إلى وضع امتحان سهل أقل من المستوى العام لم يستهدف جميع شرائح الطلاب الأذكياء منهم والمتوسطي الذكاء بل استهدف الشريحة الضعيفة من الطلاب، ووصف امتحان اللغة العربية بغير الصادق، مؤكداً وجود ضعف في وضع الامتحان.

غياب

تغيب 1919 تلميذاً وتلميذة عن أداء الامتحانات لهذا العام وأرجع الخبير التربوي إبراهيم الفاضل ذلك، إلى التكلفة المرتفعة للتعليم، وأن معظم الطلاب لظروفهم الاقتصادية انخرطوا في التعليم الحكومي، لذا كثير من الطلاب تسربوا من تلك المدارس، ولم يجلسوا للامتحانات فضلاً عن أن مخرجات التعليم أصبحت غير واضحة من الناحية المادية، وأضحى الطلاب يقصرون وقتهم على الانخراط في وظائف لا صلة لها بالتعليم.

وعلق على تفوق المدارس الحكومية بنسبة 87٫8,% علي الخاصة بنسبة 87%.

وعزا تفوق المدارس الحكومية على المدارس الخاصة إلى أن المدارس النموذجية التي تستوعب الطلاب المتفوقين محسوبة على التعليم الحكومي، فضلاً عن أن المدارس الحكومية عادة ما تحظى بمقدرات مادية لا تتوفر في المدارس الخاصة من أندية نشاط وغيرها، لذا فإن الطبقة الوسطى والتي تشكل الغالب من المجتمع السوداني عادة ما تتجه إلى المدارس الحكومية.

عدم التجويد

بدوره قطع الخبير التربوي ياسر محمد إبراهيم بعدم وجود تحسن أكاديمي حسب نتيجة الأساس التي أعلنت لهذا العام، وقال إن التحسن الظاهر في النتيجة نسبة لزيادة عدد الطلاب الجالسين لهذا العام بنسبة 12% معتبرًا ان كل المظاهر التي مر بها العام الدراسي كانت تنبئ بالنتيجة التي تم إعلانها من مظاهرات وتوقف المدارس، وقطوعات الكهرباء.

وشدد في حديثه لـ(الصيحة) على أن مستوى الطلاب عملياً يكون متدنياً عن العام السابق، واعتبر وزارة التربية لم تهتم بالتحصيل، وتجويد الأداء بقدر ما صبت كافة جهدها على إكمال المقررات دون تجويد، وبالتالي حسب ياسر جاء إكمال المقررات على حساب تجويد الحصص والتدريب بما انعكس على النتيجة سلباً، وقال إن النتيجة غضت الطرف عن التحليل، فمثلاً كان لابد أن يعرف ما هي المواد التي سجلت أكثر رسوباً وسجلت أقل من 140 درجة، ثانياً لم يحدد ما هي المواد التي حظيت بأكثر رسوب بين الطلاب، وقال ياسر إن قطاع التعليم يحتاج إلى مراجعة في محور المعلم وتحديد احتياجاته، كما لابد من توفير احتياجات التلاميذ وبحث التراكمات المعرفية بالنسبة للتلميذ لسنوات طويلة، إذ أنه من المفروض أن تعرف كل ما يعترض العملية التعليمية للتلميذ، ومتابعة الأسر لأبنائها وحرصها على العملية التعليمية ومعرفة أحوالهم المادية، فضلاً عن أن بعض الطلاب يعانون من مشاكل نفسية يحتاجون إلى اتباع صيغة محددة للتعامل معهم، وقال إن تدريس المواد يحتاج إلى معلم يجتهد لخلق رغبة لدى التلميذ في تعلم المادة، الأمر الذي يحتاج إلى خبرات تراكمية من قبل المعلم لكيفية التعامل مع التلاميذ، غير أن هذه الملكات غير متوفرة لدى المعلمين. ونادى ياسر بضرورة عدم تسييس التعليم وتركه للخبراء، ودافع عن المنهج الحالي، وقال إن الثوار الذين يقودون الحراك الدائر حالياً هم من درسوا منهج حكومة الإنقاذ لكنه عاد وقال، إن المنهج الدراسي يمكن أن يكون فيه قصور لجهة أنه جهد بشري، مشيراً إلى أن العملية التعليمية عملية مستمرة وتحتاج إلى التحديث والتمويل حتى تواكب التقنية الحديثة، وتبعد عن الأساليب التعليمية الجامدة على أن يستفيد المعلم من جانب التحديث، فضلاً عن أن التمويل ضرورة لتحسين البيئة الدراسية وتوفير المعدات اللازمة وتهيئة الفصول حتى يكون التعليم جاذباً بالنسبة للتلميذ والمعلم معاً.

للوزارة نتيجة تقويمية

ونادت النتيجة التقويمية بضرورة التدريب لكل المعلمين للاطلاع على أسس المناهج ونظامها وأهدافها وتقليل نسبة الازدحام في المحليات المزدحمة، وأوصت بالتعامل مع العمليات بمنشود التعلم، وليس التعليم واستغلال الوسائل الميسرة والمفعلة للوجدان واستغلال التكنولوجيا والوسائل العصرية كقنوات ناقلة للمطلوبات، ونادت بضرورة تنمية حاسة حسن الاستماع لدرجة الإحسان عند التلميذ، ودعت إلى تفريد المحتوى التعليمي والعمل على هديه في بناء جداول المواصفات وقيادة العملية التعليمية بقصد تحقيق الأهداف التربوية والنتائج السلوكية القيمية والمعرفة السلوكية التطبيقية لضمان تغذية خصائص التربية ككفايات قيمية وشددت على ضرورة تكثيف عمليات التطبيق لضمان محور الكسب المعرفي إلى سلوك ومهارات وقيم .