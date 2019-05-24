شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي حوالي ١١ راكبا وأصيب قرابة ال٢٠ في حادث سير مروع لبص التوفيق يوم الخميس بالكيلو 21 على طريق بورتسودان.

ووقع الحادث نتيجة إنفجار الاطار الأمامي للبص الذي كان في طريقه إلى مدينة دنقلا قادما من بورتسودان قرب تقاطع القرير، وتم اسعاف الجرحى إلى المستشفى الصيني.

وقال شهود عيان أن السرعة الزائدة للبص مع انفجار الاطار الامامي هي التي تسببت في وقوع الحادث.

ونشرت صوراً للضحايا والجرحى في مكان الحادث المروع الذي فجع ذويهم من الأهالي الذين هرعوا لتفقد أقاربهم. المادة السابقة مصرع واصابة العشرات في حادث مروري مؤلم بطريق الخرطوم الدويم.. المقالة القادمة الاقتراح المفخخ !!.. بقلم زهير السراج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة اكثر من ثلاثين شخصا في حادث مروري بطريق بورتسودان… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.