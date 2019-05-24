مصرع واصابة العشرات في حادث مروري مؤلم بطريق الخرطوم الدويم..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مصرع واصابة 19 شخصا في حادث مروري مؤلم بمنطقة أبو حبيرة وذلك اثر تصادم بص سياحي وعربة شريحة كانت في طريقها الى الخرطوم بالقرب من مدينة الدويم حيث اصيب 3 أفراد بإصابات بسيطة بينما لقى اكثر من 15 عشرة شخصا مصرعهم في الحال.

اليكم اسماء الذين توفيوا في هذا الحادث….

1ًـ خليفة الهادي عبدالله

2 ـ إقبال الهادي عبدالله

3ـسلمي حامد الطيب

4ـحليمة حامد محمد الخضر

5ـالطيب حامد محمد الخضر

6ـسلمي الطيب محمد الخضر

7 ـ مزن الطيب محمد الخضر

8ـ إخلاص هجو إبراهيم

9ـ اباذر محمد البدوي

10ـ أحمد جمعه

11ـ الست حسين عبده

12ـ عبدالله يوسف البشير

13ـ الشام الهادي عبدالله البشير 10 سنه.

14ـ نعمة حمد النيل محمد عبد الله سنة

15ـ حاتم الشريف 35 سنة سايق الشريحة

16 ـ مجهول الهوية.

ومن جانبها هبت شرطة ولاية النيل الابيض محلية الدويم الى مكان الحادث حيث قامت بكل الاجراءات اللازمة .

انا لله وانا اليه راجعون