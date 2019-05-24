مخطط لئيم !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ بعد فشل مجلس الكاردينال في تسجيل الليبي الفيتوري بات بكشف الهلال (24) لاعباً .
@ في الايام الماضيات تم شطب الثلاثي المحترف فتقلص الكشف ل (21) .
@ هناك (3) لاعبين بكشف الاصابه المزمنه وهناك لاعب مختف تماماً ربما لعدم سداد المستحقات (سليم)بما يعني ان كشف الهلال (الفاعل) لا يتجاوز ال (17) لاعباً فيهم (3) حراس !!
@ رغم تقليص كشف الهلال الا ان الاداره الكارديناليه ترغب في مزيد من التقليص ببيع ابرز لاعبي الفريق !!
@ مما سبق اقول ان هناك مخطط قمئ لتفريغ الهلال من لاعبيه .
@ صحيح ان تفريغ الهلال من المواسير الاجنبيه امر جيد لكن التوقيت سئ و خبيث .
@ تبقت لنهاية الموسم بضع مباريات فلماذ لا نتخلص من المحترفين نهاية الموسم !!
@ تفريغ الهلال من لاعبيه يتزامن مع مقاطعة فضائيه الكاردينال لاخبار الفريق بما يؤكد ما قلناه سابقاً من انها فضائية الكاردينال لا الهلال .
⬇ الزميل المميز كبوتش اول من نبه للمخطط الكاردينالي لتفريغ الفريق ذلك المخطط الذي تزامن مع التحركات الهلاليه لمرحلة ما بعد الكاردينال .
⬇ زعمت قناة كردنه ان جماهير الشعب السوداني طالبت بتكريم كردنه لدوره في دعم الثوره !!
@ اي والله دعم كردنه للثوره !!
@ حينما كان الثوار يموتون بالشوارع كان داعم الثوره المزعوم يبادل الرقاص الرقص من على استاد الهلال وينال منه الوسام الرئاسي !!
@ هذا هو داعم الثوره الذي يزعمون !!
@ ان كان كردنه داعم الثوره فمن الذي دعم منظمة حرم المخلوع و التقط معها الصور في حضور ابو هريره .
@ نعم ابو هريره ذلك الفتي المظلوم الذي اودع سجن كوبر بينما صقور الانقاذ يقضون رمضان بشرم الشيخ !!
@ يحيرني حد الدهشه القبض على ابو هريره بسبب استوزار لم يدم اسبوعين !!
@ اطلقوا سراح ابو هريره الذي ادخلوه السجن وحنة عرسه لا تزال لينة بضه .
⬇ الحشد الذي شهده افطار فقيد الرياضه عبد العزيز شروني امس اكد مكانة الفقيد .
@ قيادات الاتحاد الحالي والسابق ولفيف من الاداريين والاعلاميين .
@ د. معتصم جعفر تحدث عن مآثر الفقيد واجاد وكذلك مولانا الرضي ذلك الرجل التقي الورع الذي تجده على الدوام في كافة المناسبات الاجتماعيه
@ الكل احترم عظمة المناسبه ولم يخرج احد من الخط .
@ لا تنظيم معارض ولا غيره ذلك ان الفقيد نفسه توفى وهو عضو اصيل في اتحاد شداد .
@ رحم الله الفقيد وجعل البركه في زريته .
كانت هذه تفاصيل خبر مخطط لئيم !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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