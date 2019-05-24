مخطط لئيم !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ بعد فشل مجلس الكاردينال في تسجيل الليبي الفيتوري بات بكشف الهلال (24) لاعباً .

@ في الايام الماضيات تم شطب الثلاثي المحترف فتقلص الكشف ل (21) .

@ هناك (3) لاعبين بكشف الاصابه المزمنه وهناك لاعب مختف تماماً ربما لعدم سداد المستحقات (سليم)بما يعني ان كشف الهلال (الفاعل) لا يتجاوز ال (17) لاعباً فيهم (3) حراس !!

@ رغم تقليص كشف الهلال الا ان الاداره الكارديناليه ترغب في مزيد من التقليص ببيع ابرز لاعبي الفريق !!

@ مما سبق اقول ان هناك مخطط قمئ لتفريغ الهلال من لاعبيه .

@ صحيح ان تفريغ الهلال من المواسير الاجنبيه امر جيد لكن التوقيت سئ و خبيث .

@ تبقت لنهاية الموسم بضع مباريات فلماذ لا نتخلص من المحترفين نهاية الموسم !!

@ تفريغ الهلال من لاعبيه يتزامن مع مقاطعة فضائيه الكاردينال لاخبار الفريق بما يؤكد ما قلناه سابقاً من انها فضائية الكاردينال لا الهلال .

⬇ الزميل المميز كبوتش اول من نبه للمخطط الكاردينالي لتفريغ الفريق ذلك المخطط الذي تزامن مع التحركات الهلاليه لمرحلة ما بعد الكاردينال .

⬇ زعمت قناة كردنه ان جماهير الشعب السوداني طالبت بتكريم كردنه لدوره في دعم الثوره !!

@ اي والله دعم كردنه للثوره !!

@ حينما كان الثوار يموتون بالشوارع كان داعم الثوره المزعوم يبادل الرقاص الرقص من على استاد الهلال وينال منه الوسام الرئاسي !!

@ هذا هو داعم الثوره الذي يزعمون !!

@ ان كان كردنه داعم الثوره فمن الذي دعم منظمة حرم المخلوع و التقط معها الصور في حضور ابو هريره .

@ نعم ابو هريره ذلك الفتي المظلوم الذي اودع سجن كوبر بينما صقور الانقاذ يقضون رمضان بشرم الشيخ !!

@ يحيرني حد الدهشه القبض على ابو هريره بسبب استوزار لم يدم اسبوعين !!

@ اطلقوا سراح ابو هريره الذي ادخلوه السجن وحنة عرسه لا تزال لينة بضه .

⬇ الحشد الذي شهده افطار فقيد الرياضه عبد العزيز شروني امس اكد مكانة الفقيد .

@ قيادات الاتحاد الحالي والسابق ولفيف من الاداريين والاعلاميين .

@ د. معتصم جعفر تحدث عن مآثر الفقيد واجاد وكذلك مولانا الرضي ذلك الرجل التقي الورع الذي تجده على الدوام في كافة المناسبات الاجتماعيه

@ الكل احترم عظمة المناسبه ولم يخرج احد من الخط .

@ لا تنظيم معارض ولا غيره ذلك ان الفقيد نفسه توفى وهو عضو اصيل في اتحاد شداد .

@ رحم الله الفقيد وجعل البركه في زريته .