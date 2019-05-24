أبرز ردود الفعل على استقالة تيريزا ماي من رئاسة حكومة بريطانيا

فيما يأتي أبرز ردود الفعل على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة بسبب المأزق الذي وصلت إليه أزمة بريكست:

المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الاوروبية أن استقالة تيريزا ماي "لا تغير شيئاً" في موقف الدول الـ27 الأعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الاوروبية مينا اندريفا "سنحترم رئيس الوزراء الجديد، لكن ذلك لا يغير شيئاً في الموقف الذي اعتمده المجلس الأوروبي حول اتفاق خروج" بريطانيا من الاتحاد.

فرنسا

أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ"العمل الشجاع" الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا إلى "توضيح سريع" لملف بريكست، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.

واعتبر ماكرون أن هذا القرار "ينبغي أيضاً أن يذكر، في لحظة خيار مهمة، بأن التصويت بالرفض من دون مشروع بديل يؤدي إلى مأزق"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية وإلى ملف بريكست.

وأضاف أن ماي "قامت بعمل شجاع لتنفيذ بريكست لما فيه مصلحة بلادها واحترام شركائها الأوروبيين"، موجهاً إليها "رسالة دعم وشكر شخصية".

ألمانيا

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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها "تحترم" قرار نظيرتها البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة.

وقالت المتحدثة باسمها مارتينا فيتز "في شكل عام، تحرص (المستشارة) على أن تحافظ الحكومة الألمانية على تعاونها الوثيق مع الحكومة البريطانية (...) وهذا الأمر سيبقى على هذا النحو"، رافضة التطرق إلى نتائج هذه الاستقالة على ملف بريكست، معتبرة أنها تبقى "رهناً بتطورات السياسة الداخلية البريطانية".

اسبانيا

حذرت الحكومة الأسبانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بات الآن أمراً لا يمكن تجنبه بعد استقالة ماي.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا للصحافيين إنه "في ظل هذه الظروف، يبدو حدوث بريكست بدون اتفاق واقعاً منعه شبه مستحيل".

روسيا



أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "رئاسة ماي للحكومة جاءت خلال فترة صعبة جداً في علاقاتنا الثنائية". وأضاف "للأسف لا يمكنني أن اتذكر أي شيء ساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وبريطانيا".

ورفض التعليق على الاستقالة في ذاتها قائلاً إن روسيا "تتابع بانتباه شديد كل العمليات المرتبطة ببريكست والتي لا تؤثر فقط على بريطانيا وإنما أيضاً على الوضع في الاتحاد الأوروبي".

وقال بيسكوف "لدينا مصلحة في أن يكون لدينا شريك مستقر"، مذكراً بأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لروسيا.