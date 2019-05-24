فنانة عراقية ترد على منتقديها بسبب "المشاهد الجريئة" مع منذر رياحنة

ردت الفنانة العراقية روان مهدي، على الهجوم الذي تعرضت له بعد مشهدها مع الفنان الأردني منذر رياحنة، والذي أثار جدلا بين جمهورها.

وقالت روان في لقاء تلفزيوني على قناة "إم بي سي": "أحترم رأي الكل.. وكل واحد له قناعاته ومبادؤه في الحياة، ولكن كل شي في الإنسان يتغير قلبه يتغير مشاعره تتغير مع الظروف ومع الحياة".

وتابعت الفنانة العراقية: "أنا لا أقصد إثارة الجدل، ولكني تفاعلت مع الشخصية في المسلسل، اللي كانت بتتطلب هذه المشاهد وتأديتها بتلك الرومانسية.. فهذا كاركتر والقصة هكذا".

وأضافت: "وش في غلط بالمشاهد ما كان في شي خارج عن المألوف والمسلسل يعتبر عربي عندنا نجم عربي وأنا ممثلة اعتبر عربية".

جاء ذلك بعد تضمن مسلسل "ماذا لو"، بعض المشاهد التي أثارت ضجة واسعة بين الجمهور حول أداء النجمين منذر رياحنة وروان مهدي للقطات رومانسية، والتي اعتبرها الكثيرون "جريئة" وغير ملائمة للأجواء الرمضانية.